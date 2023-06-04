Россияне утром обстреляли Харьковскую область из вертолетов и танков

Российские оккупанты утром 4 июня обстреляли село Гурьев из танков и Ивашки с вертолетов, о наличии погибших неизвестно.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: 4 июня утром россияне в очередной раз массированно обстреляли Волчанск. В городе повреждено административное здание, частично разрушены 2 дома и хозяйственные постройки.

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Кроме того, россияне с вертолетов обстреляли с. Ивашки Богодуховского района - без масштабных разрушений и жертв.

В результате утреннего танкового обстрела с. Гурьев Казачок Богодуховского района зафиксировано прямое попадание в здание Дома культуры, который получил значительные повреждения.