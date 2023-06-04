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У российских властей паранойя из-за сине-желтых цветов - британская разведка

"Европейская правда"Воскресенье, 4 июня 2023, 09:58

Строгие ограничения в связи с полномасштабной войной против Украины в России привели к тому, что любая символика с желтыми и синими цветами вызывает резкую реакцию и запрещается.

Как сообщает "Европейская правда", на это в воскресном обзоре обратило внимание разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании.

Некоторые российские силовые структуры на местном уровне, вероятно, так толкуют "драконовское российское законодательство военного времени", что публичная демонстрация сине-желтой символики запрещена, поскольку может свидетельствовать о скрытой поддержке Украины.

Британская разведка приводит пример, когда 9 мая 2023 года работник дома престарелых был арестован после того, как надел сине-желтую куртку на работу.

"Недавно в Волхове под Санкт-Петербургом военнослужащие Национальной гвардии России арестовали 22-летнего мужчину за демонстрацию сине-желтого флага, который, как выяснилось впоследствии, является флагом Воздушно-космических сил России", – говорится в обзоре.

По мнению представителей британской разведки, эти репрессии подчеркивают неуверенность "параноидального российского официоза" относительно того, что является допустимым и считается допустимым во все более тоталитарной системе.

"Критика арестов прозвучала с неожиданной стороны – со стороны ультранационалистической, провоенной Либерально-демократической партии. Ее собственная символика содержит желтый цвет на синем фоне", – отмечают авторы обзора.

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Накануне британская разведка указывала, что в Бахмуте и на Бахмутском направлении после выхода оттуда подразделений группы "Вагнера" все больше возрастает роль российских десантников.

Темы: Росcияпропагандавойна
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