Стефанчук встретился с защитниками "Азовстали" в Турции
Спикер парламента Руслан Стефанчук встретился в Турции с военными командирами - защитниками "Азовстали".
Источник: пресс-служба Верховной Рады
Детали: Стефанчук обнародовал фото, на котором командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис"), его заместитель Святослав Паламар ("Калина"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волина"), Олег Хоменко и Денис Шлега из Нацгвардии.
Глава парламента поблагодарил Турцию за помощь в возвращении защитников.
Он сообщил, что защитники полны решимости продолжать борьбу и стремятся вернуться домой.
Напомним: Основательница Ассоциации семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко рассказала, что командиры "Азова" в Турции живут в закрытом объекте, но имеют доступ к информации.
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
- Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
- 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
- России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.