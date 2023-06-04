Стефанчук встретился с защитниками "Азовстали" в Турции

Спикер парламента Руслан Стефанчук встретился в Турции с военными командирами - защитниками "Азовстали".

Источник: пресс-служба Верховной Рады

Детали: Стефанчук обнародовал фото, на котором командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис"), его заместитель Святослав Паламар ("Калина"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волина"), Олег Хоменко и Денис Шлега из Нацгвардии.

Глава парламента поблагодарил Турцию за помощь в возвращении защитников.

Он сообщил, что защитники полны решимости продолжать борьбу и стремятся вернуться домой.

Напомним: Основательница Ассоциации семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко рассказала, что командиры "Азова" в Турции живут в закрытом объекте, но имеют доступ к информации.

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