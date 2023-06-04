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Стефанчук встретился с защитниками "Азовстали" в Турции

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 июня 2023, 11:09
Стефанчук встретился с защитниками Азовстали в Турции
фото пресс-службы верховной рады

Спикер парламента Руслан Стефанчук встретился в Турции с военными командирами - защитниками "Азовстали".

Источник: пресс-служба Верховной Рады

Детали: Стефанчук обнародовал фото, на котором командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис"), его заместитель Святослав Паламар ("Калина"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волина"), Олег Хоменко и Денис Шлега из Нацгвардии.

Глава парламента поблагодарил Турцию за помощь в возвращении защитников.

Он сообщил, что защитники полны решимости продолжать борьбу и стремятся вернуться домой.

Напомним: Основательница Ассоциации семей защитников "Азовстали" Екатерина Прокопенко рассказала, что командиры "Азова" в Турции живут в закрытом объекте, но имеют доступ к информации.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
  • России вернули - Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: АзовСтефанчукТурциявойна
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