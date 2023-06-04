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Оккупанты заявили, якобы Крым ночью атаковали 9 БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 июня 2023, 12:50

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, якобы их ПВО сбила и заглушила девять беспилотников.

Источник: Аксенов в Telegram

Прямая речь Аксенова: "За прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 – заглушены и посажены средствами РЭБ".

Детали: По его словам, еще один БПЛА якобы обнаружили не взорвавшимся. Перед разминированием оккупанты якобы эвакуировали 50 людей.

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Темы: Крымоккупациябеспилотникивойна
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