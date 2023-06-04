Минобороны России хочет ставить на учет без явки в военкомат

Министерство обороны России представило проект постановления, согласно которому постановка на воинский учет будет производится без личной явки граждан в военкомат.

Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов

Детали: Существующее положение о воинском учете будет дополнено следующими строками: "Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат".

Согласно проекту постановления, постановка на воинский учет будет происходит на основе данных, содержащихся в "государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах".

Уведомления о постановке на воинский учет, а также о внесении изменений в документы воинского учета будут приходить на портале Госуслуг.

При этом мероприятия по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию и проведение профессионального психологического отбора все еще будут происходить очно, при явке гражданина в военкомат.

Оповещение о необходимости прийти в военкомат для таких процедур будут рассылаться в виде повесток. Их будут отправлять через Реестр повесток. Повестка будет считаться автоматически врученной через семь дней после появления в реестре. В случае неявки гражданина через 20 дней после вручения повестки, на него будут накладываться ограничения, аналогичные тем, что предусмотрены законом об электронных повестках.

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