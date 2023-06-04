Минобороны России хочет ставить на учет без явки в военкомат
Министерство обороны России представило проект постановления, согласно которому постановка на воинский учет будет производится без личной явки граждан в военкомат.
Источник: "Новая газета. Европа" со ссылкой на документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов
Детали: Существующее положение о воинском учете будет дополнено следующими строками: "Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат".
Согласно проекту постановления, постановка на воинский учет будет происходит на основе данных, содержащихся в "государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах".
Уведомления о постановке на воинский учет, а также о внесении изменений в документы воинского учета будут приходить на портале Госуслуг.
При этом мероприятия по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию и проведение профессионального психологического отбора все еще будут происходить очно, при явке гражданина в военкомат.
Оповещение о необходимости прийти в военкомат для таких процедур будут рассылаться в виде повесток. Их будут отправлять через Реестр повесток. Повестка будет считаться автоматически врученной через семь дней после появления в реестре. В случае неявки гражданина через 20 дней после вручения повестки, на него будут накладываться ограничения, аналогичные тем, что предусмотрены законом об электронных повестках.
Предыстория:
- 14 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал закон, который приравнял электронные повестки к бумажным, ввел создание реестра военнообязанных и закрыл границы для уклонистов.
- Сообщалось, что рассылка электронных повесток в России в тестовом режиме начнется уже во время весеннего призыва – в частности призывать на военную службу через портал "Госуслуги" будут в Москве.
- Военный комиссар российской столицы Максим Локтев рассказал, что в Москве призывников, живущих не по месту регистрации, выслеживают с помощью городской системы видеонаблюдения.
- 20 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге также начали рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва в России.