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Обстрелы Харьковщины: 2 погибших, 3 раненых за день

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 июня 2023, 19:39
Обстрелы Харьковщины: 2 погибших, 3 раненых за день
последствия обстрела Харьковщины 4 июня, фото областной прокуратуры

В результате обстрелов Харьковщины в воскресенье погибли две мирные жительницы, еще 3 гражданских получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура

 
последствия обстрела Харьковщины 4 июня, фото областной прокуратуры

Дословно: "4 июня российские военные в очередной раз обстреляли г. Волчанск. В результате вражеских ударов погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. Повреждены жилые дома горожан.

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Около полудня военнослужащие ВС РФ обстреляли село Песчаное Купянского района. Получила телесные повреждения 58-летняя женщина.

Также сегодня примерно в 14:30 оккупанты били и по пгт Золочев Богодуховского района. По предварительным данным, обстрел велся из артиллерии. Поврежден дом детского и юношеского творчества. Ранения получили 40-летний мужчина и 37-летняя женщина".

 

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Темы: Харьковская областьвойна
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