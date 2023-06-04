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Обстрелы Сумщины: 2 раненых, повреждены дома, церковь и пожарная часть

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 июня 2023, 22:38
Обстрелы Сумщины: 2 раненых, повреждены дома, церковь и пожарная часть
Зноб-Новгородское Сумской области, скриншот Google maps

В Зноб-Новгородской общине Сумщины в результате обстрелов со стороны российских войск в воскресенье ранены двое гражданских, повреждены дома, церковь и пожарно-спасательная часть.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Зноб-Новгородская община: враг бил из артиллерии – 28 взрывов. В результате чего повреждены 7 частных домов, линия электропередач, церковь, пожарно-спасательная часть, ранены 2 гражданских лица".

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Детали: Всего в течение дня россияне совершили 22 обстрела Сумщины. Зафиксировано 104 взрыва.

Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Миропольская, Новослободская, Шалыгинская, Юнаковская общины.

В Великописаревской общине в результате одного из минометных обстрелов поврежден 1 частный дом, гараж с автомобилем и газовая труба.

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Темы: Сумская областьвойна
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