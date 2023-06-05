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В Белгородской области РФ горит энергообъект из-за атаки дрона – губернатор

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 июня 2023, 02:18
В Белгородской области РФ горит энергообъект из-за атаки дрона – губернатор
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, ФОТО "РИА НОВОСТИ"

В Белгородской области РФ заявили о пожаре на энергетическом объекте, который якобы возник из-за сброшенного взрывного устройства с беспилотника.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Прямая речь: "В Белгородском районе горит один из энергетических объектов".

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Детали: Гладков заявил, что предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника.

Темы: Росcияпожар
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