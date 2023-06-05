В США разбился самолет, его перехватывали истребители – СМИ
В Штатах подняли F-16 на перехват самолета Cessna Citation, который разбился недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния.
Источник: CNN со ссылкой на источники
Детали: Издание отмечает: остается непонятным, нарушил ли самолет ограниченное воздушное пространство вблизи Вашингтона, или на борту произошла чрезвычайная ситуация, но чиновник добавил, что F-16 не сбили самолет, и что для Федеральной авиационной администрации типично вызывать истребители, если кто-то совершает опасный полет.
По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки континентального региона США, пилот разбившегося гражданского самолета не реагировал, когда истребители F-16 пытались выйти на связь.
Истребителям F-16 было "разрешено двигаться на сверхзвуковых скоростях".
Кроме того, F-16 использовали сигнальные ракеты "в попытке привлечь внимание пилота".
В результате гражданский самолет Cessna 560 Citation V был перехвачен истребителями NORAD и упал.
На борту самолета находились четыре человека, которые пролетели запланированный пункт назначения на 315 миль перед катастрофой, сообщили источники, знакомые с ходом расследования.
В воскресенье вечером полиция штата Вирджиния сообщила, что поисковые работы все еще продолжаются.