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В США разбился самолет, его перехватывали истребители – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 июня 2023, 03:08
В США разбился самолет, его перехватывали истребители – СМИ
иллюстративное фото Daily Mail

В Штатах подняли F-16 на перехват самолета Cessna Citation, который разбился недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает: остается непонятным, нарушил ли самолет ограниченное воздушное пространство вблизи Вашингтона, или на борту произошла чрезвычайная ситуация, но чиновник добавил, что F-16 не сбили самолет, и что для Федеральной авиационной администрации типично вызывать истребители, если кто-то совершает опасный полет.

По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки континентального региона США, пилот разбившегося гражданского самолета не реагировал, когда истребители F-16 пытались выйти на связь.

Истребителям F-16 было "разрешено двигаться на сверхзвуковых скоростях".

Кроме того, F-16 использовали сигнальные ракеты "в попытке привлечь внимание пилота".

В результате гражданский самолет Cessna 560 Citation V был перехвачен истребителями NORAD и упал.

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На борту самолета находились четыре человека, которые пролетели запланированный пункт назначения на 315 миль перед катастрофой, сообщили источники, знакомые с ходом расследования.

В воскресенье вечером полиция штата Вирджиния сообщила, что поисковые работы все еще продолжаются.

Темы: СШАавиа
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