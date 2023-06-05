На Киевщине поймали военкома, который отправлял за границу уклонистов

Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило в Киевской области чиновника территориального центра комплектования и соцподдержки, который помогал уклонистам выехать за границу.

Источник: ГБР в Telegram

Дословно бюро: "Чиновник обеспечивал изготовление поддельных документов о непригодности к военной службе. Он действовал в сговоре со своим знакомым, бывшим руководителем Киевского областного военкомата, и его сыном".

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Детали: Злоумышленники консультировали "клиентов" относительно выезда в Молдову и Венгрию и были посредниками при передаче взяток.

Свои услуги сообщники оценивали в 6-10 тысяч долларов в зависимости от состояния здоровья и возраста уклонистов. Сообщается, что старшим мужчинам услуга обходилась дешевле.

Подельников чиновника задержали во время получения 8 тысяч долларов за очередной пакет поддельных документов.

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Правоохранители задокументировали две "сделки" на 14 тысяч долларов. Досудебное расследование продолжается.

Чиновнику сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УКУ).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.