ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов – мэр

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в город прибыли шпионы от российской ФСБ, которые выискивают патриотически настроенных граждан.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов. О том, что в городе можно спокойно выражать свое мнение, речь не идет давно. А теперь еще и в разных районах города специально обученные "нелюди" выискивают патриотически настроенных граждан".

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