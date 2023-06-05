ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов – мэр

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в город прибыли шпионы от российской ФСБ, которые выискивают патриотически настроенных граждан.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь: "ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов. О том, что в городе можно спокойно выражать свое мнение, речь не идет давно. А теперь еще и в разных районах города специально обученные "нелюди" выискивают патриотически настроенных граждан".

Что этому предшествовало:

В декабре прошлого года Федоров сообщал, что в Мелитополе сотрудники российского ФСБ переодеваются в гражданскую одежду и подслушивают разговоры людей в общественных местах, а затем забирают в плен.

В мае этого года Центр национального сопротивления также сообщал, что сотрудники российской ФСБ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы узнать о партизанах на оккупированных территориях.