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ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов – мэр

"Украинская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 12:34
ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов – мэр
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в город прибыли шпионы от российской ФСБ, которые выискивают патриотически настроенных граждан.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь:  "ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов. О том, что в городе можно спокойно выражать свое мнение, речь не идет давно. А теперь еще и в разных районах города специально обученные "нелюди" выискивают патриотически настроенных граждан". 

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Что этому предшествовало: 

  • В декабре прошлого года Федоров сообщал, что в Мелитополе сотрудники российского ФСБ переодеваются в гражданскую одежду и подслушивают разговоры людей в общественных местах, а затем забирают в плен.
  • В мае этого года Центр национального сопротивления также сообщал, что сотрудники российской ФСБ переодеваются в гражданскую одежду, чтобы узнать о партизанах на оккупированных территориях.

Темы: МелитопольФСБшпионажоккупация
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