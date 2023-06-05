Украинские военные капелланы впервые прошли обучение в Британии

Десять украинских военных капелланов завершили двухнедельное обучение со своими британскими коллегами в рамках первого такого рода курса.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении британского правительства.

В течение последних двух недель десять капелланов проходили стажировку в Департаменте капелланов Королевской армии Великобритании, чтобы узнать больше о предоставлении пастырской опеки, духовной поддержки и моральных установок во время военных операций, а также в период послевоенного восстановления, что наступает после них.

"Теперь они отправятся на передовую линии конфликта Украины с Россией, где их задачей будет вселять надежду и восстанавливать дух в войсках, которые борются за возвращение суверенной территории Украины", – говорится в сообщении.

Этот курс, разработанный британскими военными капелланами при поддержке Вооруженных сил Великобритании в рамках операции "Орбитал", был создан в ответ на запрос Вооруженных Сил Украины и имел целью предоставить участникам религиозные и практические ресурсы, необходимые для поддержки личного состава в сложных аспектах операций – от тяжелых переживаний и потерь до трудностей с психическим здоровьем.

Сейчас 160 капелланов работают в растущей многоконфессиональной капелланской службе украинских военных, которая была официально создана в 2021 году. Существует стремление увеличить их ряды до 738 капелланов, чтобы обеспечить духовную и пастырскую поддержку в подразделениях, госпиталях и учебных центрах.

Преподобный Робин Ричардсон, капеллан Департамента капелланского служения Королевской армии, отвечал за разработку программы.

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"Где бы ни были люди, они нуждаются в духовной поддержке, моральных наставлениях и пастырской опеке, которую предоставляют капелланы, независимо от того, где они находятся – в подразделениях или госпиталях.

Значительная часть программы была посвящена капелланскому служению в оперативном контексте: участники поддерживали военнослужащих, которые в настоящее время проходят боевую подготовку в Уилтшире в рамках обучения украинских новобранцев, проводимого под руководством Британии. Специально разработанная программа подчеркивает широкий спектр подготовки, которую Британия предоставляет Вооруженным силам Украины, включая базовую пехотную подготовку, медицинскую подготовку и обучение на танках Challenger 2.

На сегодняшний день Великобритания и ее союзники подготовили более 15 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины в таких сферах, как основы ведения боевых действий на фронте и более специализированная подготовка. Пятинедельная программа подготовки новобранцев предусматривает обучение обращению с оружием, оказанию первой медицинской помощи на поле боя, полевой технике, тактике патрулирования и праву вооруженных конфликтов, что позволяет им эффективно защищать свою страну на передовой.