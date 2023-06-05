ГБР обнаружило более 10 тонн российских боеприпасов и зенитную установку на Харьковщине

На освобожденной территории Харьковской области работники Государственного бюро расследований обнаружили очередной тайник с российским оружием, которое оккупанты не успели забрать с собой во время отступления.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Захватчики оборудовали схрон в лесополосе на территории Великобурлукского района. В тайнике были противотанковые гранаты, различные мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами различного калибра, кассетные боеприпасы.

Общий вес найденного оружия, по данным ГБР, более 10 тонн.

Кроме того, раосияне оставили в лесополосе еще и противотанковую управляемую ракету и зенитную установку "ЗУ-23".

По оперативной информации оружие принадлежало мотострелковому полку 11-го армейского корпуса береговых войск РФ.

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Отмечается, что все оружие ГБР изъяло и готовит для передачи одной из бригад ВСУ.