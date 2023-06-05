Оккупанты сбросили авиабомбы на центр Торецка: 6 раненых

Российские войска в очередной раз обстреляли город Торецк в Донецкой области, пострадали по меньшей мере 6 человек.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По предварительным данным следствия, 5 июня армия РФ нанесла 2 удара по центру города с использованием ФАБ-250.

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В результате обстрела две женщины 71 и 64 лет и 45-летний мужчина получили осколочные ранения. Сейчас они госпитализированы. Кроме того, во время несения службы трое правоохранителей, которые проезжали мимо, получили контузии.

Также от взрыва повреждены учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.

Досудебное расследование продолжается.