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Еврокомиссия ослабит ограничения против украинского агроэкспорта

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 16:24

Подготовленный Европейской комиссией регламент, который продлевает действие запрета на импорт украинского агроэкспорта, будет касаться меньшего количества товаров.

Об этом "Европейской правде" рассказал источник в украинском правительстве.

По словам собеседника "ЕвроПравды", из-под действия запрета будут исключены твердые сорта пшеницы, гибриды кукурузы, а также материал для посева и спельта.

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По его словам, соответствующий регламент Еврокомиссии может быть официально обнародован до конца дня 5 июня.

Напомним, 2 мая ЕС установил ограничения на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до 5 июня, чтобы уменьшить избыток предложения зерновых в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Именно эти страны жаловались, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство убыточным.

При этом в течение этого периода украинская пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут продаваться в любую другую страну ЕС.

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Указанные страны требовали продления действия запрета как минимум до конца года. А в Еврокомиссии допускали возможность продления действия ограничений на импорт зерна.

5 июня министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что уже получил от Европейской комиссии проект постановления о продлении запрета на импорт украинского зерна до 15 сентября. Продление действия европейского запрета до этой даты подтверждают и источники в правительстве Украины.

Данное ограничение уже ударило по украинскому экспорту. В частности, в апреле Украина недополучила $0,7 млрд экспорта продовольствия по сравнению с предыдущим месяцем.

Подробнее о запрете Еврокомиссии можно почитать в статье Малая аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, которое ослабило польский запрет.

Темы: ЕСУкраинасельское хозяйство
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