Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еврокомиссия ослабит ограничения против украинского агроэкспорта

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 16:24

Подготовленный Европейской комиссией регламент, который продлевает действие запрета на импорт украинского агроэкспорта, будет касаться меньшего количества товаров.

Об этом "Европейской правде" рассказал источник в украинском правительстве.

По словам собеседника "ЕвроПравды", из-под действия запрета будут исключены твердые сорта пшеницы, гибриды кукурузы, а также материал для посева и спельта.

По его словам, соответствующий регламент Еврокомиссии может быть официально обнародован до конца дня 5 июня.

Напомним, 2 мая ЕС установил ограничения на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника до 5 июня, чтобы уменьшить избыток предложения зерновых в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Именно эти страны жаловались, что более дешевое украинское зерно делает внутреннее производство убыточным.

При этом в течение этого периода украинская пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник могут продаваться в любую другую страну ЕС.

Указанные страны требовали продления действия запрета как минимум до конца года. А в Еврокомиссии допускали возможность продления действия ограничений на импорт зерна.

ВИДЕО ДНЯ

5 июня министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что уже получил от Европейской комиссии проект постановления о продлении запрета на импорт украинского зерна до 15 сентября. Продление действия европейского запрета до этой даты подтверждают и источники в правительстве Украины.

Данное ограничение уже ударило по украинскому экспорту. В частности, в апреле Украина недополучила $0,7 млрд экспорта продовольствия по сравнению с предыдущим месяцем.

Подробнее о запрете Еврокомиссии можно почитать в статье Малая аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, которое ослабило польский запрет.

Темы: ЕСУкраинасельское хозяйство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
ЕС
Польша проиграла в Суде ЕС против Еврокомиссии из-за противоречивой судебной реформы
ЕС пригрозил Сербии и Косово "негативными последствиями", если напряженность между ними не спадет
Австрийские ультраправые призвали правительство защитить Венгрию от ЕС
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: