В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Присутствие Армении в Организации договора о коллективной безопасности, которую фактически возглавляет Россия, создает ей "определенные проблемы", поэтому для Еревана важно сотрудничать с западными партнерами в вопросах безопасности.

Об этом в эфире Общественного телевидения Армении заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян, сообщает "Европейская правда".

По его словам, с 2020 года "трудно зайти любой пример" содействия Армении со стороны ОДКБ.

"В течение трех широкомасштабных нападений со стороны Азербайджана ОДКБ не оказала Армении никакого содействия, и когда Армения в конце концов искала и нашла альтернативы, например развертывание мониторинговой миссии Евросоюза, только тогда ОДКБ начал оказывать свою помощь", – добавил Григорян.

"На Армению напали трижды, и в конце концов так называемый военный блок предлагает Армении миссию по сбору фактов. Это, по крайней мере, несерьезно", – сказал он.

Еще одной проблемой, по словам секретаря Совбеза Армении, является оплата за российское оружие за задержки с его поставкой.

"Мы видим реальность, которая существует – это война Россия-Украина, возможности России обслуживать собственную войну, и тот факт, что ее возможности не так велики, чтобы и экспортировать вооружение, и мы пошли по пути поиска других ресурсов. Есть много стран, с которыми мы интенсивно ведем переговоры по покупке оружия", – сказал Григорян.

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ОДКБ – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении рассказал, что в стране обсуждали возможность выхода из Организации договора о коллективной безопасности. А в мае армянский премьер Никол Пашинян заявил, что выход страны из ОДКБ не снят с повестки дня.