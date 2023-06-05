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Польша проиграла в Суде ЕС против Еврокомиссии из-за противоречивой судебной реформы

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 17:25

Суд Европейского Союза в понедельник стал на сторону Европейской комиссии в многолетнем споре с Польшей относительно ее противоречивой судебной реформы, которая, как утверждает исполнительный орган ЕС, нарушает европейское право и подрывает независимость судей.

Об этом говорится в решении Суда ЕС, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Суд подтвердил, что принятая Польшей в декабре 2019 года судебная реформа противоречит европейскому праву, поскольку введенная ею Дисциплинарная палата Верховного суда, которая имеет полномочия увольнять и привлекать к ответственности судей, "не соответствует требованиям независимости и беспристрастности".

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Раскритиковали европейские судьи и изменения в закон о судействе, которые Польша приняла после жалоб Еврокомиссии в июне 2022-го, отметив, что они препятствуют национальным судам определять, соответствуют ли те или иные решения польских властей праву ЕС.

Также несовместимо с правом ЕС и полномочия другого органа – Чрезвычайной палаты по вопросам надзора и связям с общественностью Верховного суда Польши – проверять соблюдение основных требований по эффективной судебной защите.

Напомним, спор между Варшавой и Брюсселем относительно польской судебной реформы продолжается с 2019 года.

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В 2021 году Суд ЕС постановил, что польская система привлечения судей к дисциплинарной ответственности несовместима с законами союза, а затем наложил ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро за невыполнение Варшавой его решения о роспуске дисциплинарной палаты судей.

В апреле после обращения Польши Суд Евросоюза уменьшил этот штраф до 500 тысяч евро в день. Поскольку Польша отказалась платить, Брюссель взимает их из средств, которые должны были выделяться стране из общеевропейского бюджета.

Читайте подробнее на эту тему в статье Деньги или союзники: как ЕС поставил польские власти перед непростым выбором.

Темы: ПольшаЕСсудреформы
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