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Глава МИД Британии неожиданно приехал в Киев

Понедельник, 5 июня 2023, 17:30

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в понедельник посетил Киев с неожиданным визитом и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом стало известно из сообщения президента в соцсетях, пишет "Европейская правда".

По словам главы государства, с Клеверли он обсудил "важные актуальные вопросы: ожидания Украины от Вильнюсского саммита НАТО, продвижение украинской формулы мира и подготовки Глобального саммита по ее реализации, Лондонскую международную конференцию по восстановлению Украины".

"Мы очень благодарны за поддержку, которую Великобритания оказывала и продолжает оказывать Украине. За последние недели у нас состоялись переговоры с премьер-министром Великобритании, был прямой диалог и были достигнуты очень важные договоренности", – подчеркнул Зеленский.

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Темы: ВеликобританияКиев
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