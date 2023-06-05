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В Грузии "кортежу кадыровцев" выписали десятки штрафов за нарушение ПДД

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 17:55
В Грузии кортежу кадыровцев выписали десятки штрафов за нарушение ПДД
Фото: Кавакз.Реалии

В Грузии "кадыровцы", которые находились на территории страны с 22 мая по 3 июня, получили 40 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия".

Отмечается, что только на одну машину было наложено 13 штрафов за нарушение ПДД.

Большинство штрафов было выписано за превышение скорости.

Согласно документации, "кортеж кадыровцев" находился в Грузии с 22 мая по 3 июня.

В МВД и Службе госбезопасности пока так и не прокомментировали тему и не сообщили, чей кортеж находился в Грузии и кто передвигался на этих автомобилях.

Ранее стало известно, что в Грузии заметили "кадыровцев". Грузинский оппозиционный телеканал "Мтавари" опубликовал видеокадры кортежа машин с российскими номерами, который заметили на автомагистрали вблизи села Натахтари. Позже в соцсетях опубликовали фотографию тех же машин, снятую в Батуми.

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СМИ предполагают, что чеченский бизнесмен, побывавший в Грузии, – это Асланбек Ахметханов, который сейчас входит в ближайшее окружение Рамзана Кадырова.

В правящей "Грузинской мечте" заявили, что "кадыровцы" не нарушали "закона об оккупации", и поэтому не было причин не впускать их в Грузию.

Темы: ГрузияКадыров
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