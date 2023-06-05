В Одессе наказали условно представителей КУ "Муніципальна варта", которые били журналиста

Приморский районный суд города Одессы признал двух человек виновными в препятствовании профессиональной журналистской деятельности.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 1 июня

Детали: По материалам дела, утром 13 июля 2018 года трое журналистов газеты "Суспільний прибій" приехали на улицу Некрасова,1 чтобы записать интервью с представителями "Адвокатской компании "Редут" по поводу конфликта на парковке.

Во время интервью на место подъехали три машины с надписями "Муніципальна варта". Из авто вышли незнакомцы в форме и начали демонтировать ограждение мест для остановки транспорта.

Журналист начал снимать действия охранников, а те нецензурно ругались и били его по лицу, угрожали разбить камеру.

Один из охранников нанес два последовательных удара по лицу и видеокамере журналиста, после чего его напарник также ударил журналиста кулаком в лицо.

В суде охранники вину не признали. Один из них говорил, что толкнул журналиста, потому что тот его преследовал и снимал, что ему не нравилось, ведь он не является публичным лицом.

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Угрожал ли он журналисту физической расправой и разбить камеру, он, мол, не помнит, но намерения такого не было. Он считает, что потерпевший его провоцировал, проводя видеосъемку и он якобы не понимал, что это журналист.

Другой обвиняемый не припоминал, чтобы журналист представлялся, не воспринимал потерпевшего как журналиста и ударил его, потому что "так подсказала интуиция".

Поскольку против демонтажа парковочных столбиков возражали их владельцы, то на месте также были сотрудники Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета и начальница Управления благоустройства городского совета. Эти чиновники выступали в суде как свидетели защиты на стороне обидчиков журналистов.

Но суд объяснения обвиняемых и их защитников воспринял критически.

Из видеозаписи происшествия видно, что потерпевший вслух неоднократно представился журналистом и просил не препятствовать его профессиональной деятельности. Один из обвиняемых брал в руки и в течение определенного времени рассматривал журналистское удостоверение, которое висело у журналиста на шее и было доступно для осмотра.

По мнению суда, наличие только самого журналистского удостоверения (бейджа) на шнурке на груди является достаточным подтверждением осведомленности окружающих, что лицо является журналистом.

Журналист проводил видеосъемку открыто на улице в отношении неограниченного круга лиц, а не именно в отношении обвиняемого, тайная съемка не проводилась.

Охранник приблизился к журналисту, когда тот снимал события в переулке. Он попал в объектив камеры, когда стоял рядом с журналистом и говорил: "Чего ты меня снимаешь?", сразу после чего нанес два удара по лицу и камере.

Суд пришел к однозначному выводу, что потерпевший не намеревался снимать именно обвиняемого и права последнего нарушены не были.

Свою вину представители КУ "Муніципальна варта" так и не признали и во время судебного разбирательства демонстрировали пренебрежительное поведение к потерпевшему журналисту.

Их признали виновными в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и угрозах и насилию в отношении журналиста (ч.3 ст.171, ч.1, 2 ст. 345-1 УК).

По статье 171 Уголовного кодекса срок уголовной ответственности составляет 3 года и уже закончился.

Поэтому мужчин привлекли только за угрозы и насилие в отношении журналиста. Их приговорили к 2 и 3 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком полтора и два года.

Предыстория: