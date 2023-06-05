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Блинкен: Иран, который помогает РФ убивать украинцев, никогда не получит ядерного оружия

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 18:58

Соединенные Штаты не исключают ни одного варианта, чтобы гарантировать, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие и еще больше дестабилизировать регион.

Об этом в понедельник на мероприятии, организованном Американо-израильским комитетом по связям с общественностью (AIPAC), заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент "Европейской правды".

Подчеркнув, что обязательство США защищать Израиль является "непоколебимым" и не обсуждается, Блинкен подчеркнул, что иранский режим "регулярно угрожает стереть израильтян с лица земли" и угрожает безопасности всего Ближневосточного региона.

"Он (Иран – ред.) экспортирует свою агрессию по всему региону и даже за его пределами, в частности путем предоставления российской армии дронов, которые та использует для убийства гражданских и разрушения инфраструктуры в Украине. Зато Россия предоставляет Ирану высокотехнологичное вооружение",- отметил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что в связи с этим "Иран не может получить – и не получит – ядерного оружия", и для этого Вашингтон готов применять путь дипломатии вместе с экономическим давлением и сдерживанием.

"Если же Иран отвергает путь дипломатии, то, как неоднократно давал понять президент Байден, рассматриваются все варианты, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", – подчеркнул глава американской дипломатии.

В рамках соглашения 2015 года, от которого тогдашний президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году, Иран ограничил свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций.

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Трамп снова ввел санкции США против Ирана, что привело к возобновлению Тегераном ранее запрещенных ядерных работ и возродило опасения США, Европы и Израиля, что Иран может стремиться к созданию ядерной бомбы. Иран отрицает наличие таких амбиций.

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Темы: БлинкенСШАИран
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