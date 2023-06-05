Украина имеет достаточно оружия для контрнаступления - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что Украина имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против российских сил, которое даст стране необходимую для вступления в Североатлантический Альянс победу.

Об этом он заявил в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Украина уже несколько месяцев готовится к будущему штурму с целью возвращения оккупированных Россией территорий, используя танки, бронемашины и артиллерию, предоставленные западными союзниками.

Глава украинского МИД не ответил на вопрос, началось ли контрнаступление. По его словам, самое важное не то, когда оно начнется, а чтобы оно закончилось победой Украины – которая, добавил министр, сделает возможным членство Киева в Альянсе.

"Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Вот почему лучший способ обеспечить безопасность в регионе – это прийти к моменту, когда Украина станет членом НАТО", – сказал Кулеба.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что членство в НАТО является следующей большой целью на повестке дня Украины после того, как она добилась получения в будущем истребителей F-16.

"Мы разблокировали все оружие... Не осталось ничего большого (из оружия – ред.), за что бороться", – подчеркнул он.

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Как сообщалось, Соединенные Штаты считают, что вместе с союзниками должным образом обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

В середине мая СМИ сообщали, что украинские войска начали операции по "формированию" накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.