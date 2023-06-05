Кличко ответил главам РГА: не делайте политической глупости - общество все видит

Городской председатель Киева Виталий Кличко резко ответил главам райгосадминистраций после просмотра видео, на котором они призвали главу столицы отказаться от совмещения должностей мэра и председателя КГГА и восстановить полномочия районов.

Источник: Кличко Facebook

Прямая речь Кличко: "Посмотрел видео, записанное главами районов столицы. С которыми, кстати, сегодня утром обсуждали результаты проверки и недостатки по обустройству укрытий, которые должны устранить в районах. На это РГА получили в целом за прошлый и этот год 1,2 млрд гривен и были ответственными за их обустройство.

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Ваша "дружная команда" даже за это не готова ответить. О чем вы еще там говорите? О полномочиях? Так с 2014 ни одного из них вас не лишили, а в 2015-м даже добавили".

Детали: Кличко задал риторический вопрос, сколько денег, выделенных на укрытие, главы РГА освоили? По его данным, по городу это чуть больше 10%.

"Так вы будете брать на себя ответственность за город?! Княжества создавать?" - спросил Кличко.

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Он напомнил, что "декламатором слабо пламенного спича выступил господин Ратников", в отношении которого есть обращение об отстранении его от должности после трагедии 1 июня. "Когда я тогда утром общался с людьми, которые были, разумеется, на эмоциях после страшной трагедии, глава района прятался за деревьями, а потом тихонько накивал пятки", - напомнил мэр.

Кличко также намекнул, что для того, кто написал соответствующий текст для глав РГА, неважны законы, Конституция, объединение усилий во время войны.

Он добавил, что кто-то пытается разбалансировать вдребезги власть в столице, уничтожить самоуправление и создать хаос в Киеве. "Не сейте ветер в сердце страны! Не делайте откровенной политической глупости. Общество все видит и понимает", - подытожил Кличко.

Нагадаємо: Кличко сам має напружені стосунки з владою. Детальніше про нещодавній конфлікт стосовно роботи так званих пінктів Незламності читайте "Як Зеленський і Кличко посварились через "пункти незламності". Що кажуть в ОП, у мерії та в інших регіонах"

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