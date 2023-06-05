Зеленский обратится к парламенту Швейцарии 15 июня, некоторые депутаты уже обещают бойкот

Президент Владимир Зеленский обратится к швейцарскому парламенту через видеосвязь в четверг, 15 июня, в 14:00 (15:00 по Киеву).

Об этом стало известно в понедельник во время заседания парламента Швейцарии, сообщает "Европейская правда".

О выступлении Зеленского объявил спикер Национального совета (нижней палаты) Швейцарии Мартин Кандинас в начале дебатов, добавив, что дату выбрали по согласованию с украинской стороной. Продолжительность выступления не уточняется.

Сразу после объявления лидер парламентской группы крайне правой Швейцарской народной партии Томас Аеши раскритиковал решение позволить Зеленскому выступить, заявив, что это можно расценивать как влияние на дебаты по поставкам оружия и боеприпасов.

Позже он заявил, что большинство членов его фракции на выступлении президента Украины не будут присутствовать.

Отметим, что Зеленский станет первым президентом, который выступит в швейцарском парламенте через видеосвязь.

С 1970 года в законодательном органе страны выступили 28 приглашенных спикеров. Среди них были президенты стран и представители международных организаций, а также министр иностранных дел и председатель сената.

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В марте 2022 года президент Украины выступал с речью перед группой людей, собравшихся в Берне на День солидарности с Украиной. Тогда он в частности призвал Швейцарию занять более сильную позицию в отношении российских олигархов.