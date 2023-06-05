Зеленский обратится к парламенту Швейцарии 15 июня, некоторые депутаты уже обещают бойкот

Президент Владимир Зеленский обратится к швейцарскому парламенту через видеосвязь в четверг, 15 июня, в 14:00 (15:00 по Киеву).

Об этом стало известно в понедельник во время заседания парламента Швейцарии, сообщает "Европейская правда".

О выступлении Зеленского объявил спикер Национального совета (нижней палаты) Швейцарии Мартин Кандинас в начале дебатов, добавив, что дату выбрали по согласованию с украинской стороной. Продолжительность выступления не уточняется.

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Сразу после объявления лидер парламентской группы крайне правой Швейцарской народной партии Томас Аеши раскритиковал решение позволить Зеленскому выступить, заявив, что это можно расценивать как влияние на дебаты по поставкам оружия и боеприпасов.

Позже он заявил, что большинство членов его фракции на выступлении президента Украины не будут присутствовать.

Отметим, что Зеленский станет первым президентом, который выступит в швейцарском парламенте через видеосвязь.

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С 1970 года в законодательном органе страны выступили 28 приглашенных спикеров. Среди них были президенты стран и представители международных организаций, а также министр иностранных дел и председатель сената.

В марте 2022 года президент Украины выступал с речью перед группой людей, собравшихся в Берне на День солидарности с Украиной. Тогда он в частности призвал Швейцарию занять более сильную позицию в отношении российских олигархов.