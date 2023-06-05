Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обратится к парламенту Швейцарии 15 июня, некоторые депутаты уже обещают бойкот

"Европейская правда"Понедельник, 5 июня 2023, 21:41
Зеленский обратится к парламенту Швейцарии 15 июня, некоторые депутаты уже обещают бойкот
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обратится к швейцарскому парламенту через видеосвязь в четверг, 15 июня, в 14:00 (15:00 по Киеву).

Об этом стало известно в понедельник во время заседания парламента Швейцарии, сообщает "Европейская правда".

О выступлении Зеленского объявил спикер Национального совета (нижней палаты) Швейцарии Мартин Кандинас в начале дебатов, добавив, что дату выбрали по согласованию с украинской стороной. Продолжительность выступления не уточняется.

Реклама:

Сразу после объявления лидер парламентской группы крайне правой Швейцарской народной партии Томас Аеши раскритиковал решение позволить Зеленскому выступить, заявив, что это можно расценивать как влияние на дебаты по поставкам оружия и боеприпасов.

Позже он заявил, что большинство членов его фракции на выступлении президента Украины не будут присутствовать.

Отметим, что Зеленский станет первым президентом, который выступит в швейцарском парламенте через видеосвязь.

ВИДЕО ДНЯ

С 1970 года в законодательном органе страны выступили 28 приглашенных спикеров. Среди них были президенты стран и представители международных организаций, а также министр иностранных дел и председатель сената.

В марте 2022 года президент Украины выступал с речью перед группой людей, собравшихся в Берне на День солидарности с Украиной. Тогда он в частности призвал Швейцарию занять более сильную позицию в отношении российских олигархов.

Темы: ЗеленскийШвейцариявойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: