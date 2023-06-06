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Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки

Ольга ГлущенкоВторник, 6 июня 2023, 00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 27 обстрелов громад Сумской области, сбрасывали ВОГ и мины, в результате чего зафиксировано 94 взрыва.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Краснопольская, Миропольская, Новослободская, Шалыгинская, Хотинская громады.

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По территории Белопольской громады враг бил из минометов - 13 взрывов.

Также россияне осуществили артобстрелы Великописаревской громады, 22 взрыва. В результате одного из обстрелов повреждено административное здание и линия электропередач.

Дружбовская громада: был минометный обстрел (6 взрывов), в результате чего тоже повреждена линия электропередач.

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По Краснопольской громаде россияне ударили из артиллерии, 7 взрывов.

На Миропольскую громаду враг сбросил 8 мин. Также осуществлен сброс с БпЛА 4 взрывных устройств типа ВОГ.

Новослободская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (3 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).

На Шалыгинскую громаду россияне сбросили 14 мин.

По Хотинской громаде осуществлен минометный обстрел (6 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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