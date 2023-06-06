Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Ольга ГлущенкоВторник, 6 июня 2023, 02:36
В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
фото Getty Images

В Киеве и во всех областях Украины в ночь на 6 июня была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться около полуночи из Киевской области.

Позже она была объявлена в Киеве и всех областях, кроме западных.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

 

Обновлено в 04:07. В Киеве и областях начались отбои воздушной тревоги.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
NYT: Украина, возможно, начала контрнаступление – защита России будет мощной
Россияне накрыли огнем поселок Казацкое на Херсонщине: погибла женщина
Зеленский поблагодарил воинов из-под Бахмута, что принесли "те новости, которые мы ожидаем"
Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: