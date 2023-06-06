В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

В Киеве и во всех областях Украины в ночь на 6 июня была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться около полуночи из Киевской области.

Позже она была объявлена в Киеве и всех областях, кроме западных.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено в 04:07. В Киеве и областях начались отбои воздушной тревоги.