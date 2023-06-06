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В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Ольга ГлущенкоВторник, 6 июня 2023, 02:36
В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
фото Getty Images

В Киеве и во всех областях Украины в ночь на 6 июня была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Воздушная тревога начала распространяться около полуночи из Киевской области.

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Позже она была объявлена в Киеве и всех областях, кроме западных.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

 

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Обновлено в 04:07. В Киеве и областях начались отбои воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревога
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