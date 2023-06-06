В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
Вторник, 6 июня 2023, 02:36
В Киеве и во всех областях Украины в ночь на 6 июня была объявлена воздушная тревога.
Источник: карта воздушных тревог
Детали: Воздушная тревога начала распространяться около полуночи из Киевской области.
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Позже она была объявлена в Киеве и всех областях, кроме западных.
Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
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Обновлено в 04:07. В Киеве и областях начались отбои воздушной тревоги.