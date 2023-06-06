В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО

После 3 часов ночи 6 июня в Киеве прогремели взрывы, военная администрация и мэр сообщили о работе ПВО.

Источник: КГВА, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: В разных районах Киева были слышны мощные взрывы во время воздушной тревоги в ночь 6 июня.

КГВА сообщила, что работает ПВО.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - призвали киевлян.

Прямая речь Кличко: "Взрывы в столице. Работает ПВО".

Обновлено в 03:31: Кличко сообщил о вызове в Дарницкий район.

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Обновлено в 03:50: Жители Дарницкого района сообщают, что в этом районе столицы в результате взрыва в квартирах повылетали окна.