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В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон

Ольга ГлущенкоВторник, 6 июня 2023, 04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
ФОТО GETTY IMAGES

В Пентагоне заявляют, что, несмотря на прочные и глубокие укрепления во многих местах, россияне не смогут обеспечить контрнаступление украинских сил по всей линии фронта, украинцы должны найти эти пробелы и воспользоваться ими для достижения успеха.

Источник: министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Нью-Дели, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Широко известно, что Россия возвела оборону вдоль оккупированных территорий, и во многих случаях - глубокую оборону. Мы наблюдаем несколько линий укреплений, рвов, "зубов дракона", подготовленных позиций и т.д.".

Детали: Зато, продолжил Остин, россиянам приходится сдерживать наступление на достаточно протяженной территории.

"Поэтому они (россияне – ред.), очевидно, не могут быть сильными во всех местах. Украинцы должны найти те точки преимущества, которыми они могут воспользоваться", – отметил министр обороны США.

Между тем он не стал комментировать готовность ВСУ к масштабной контрнаступательной операции, отметив, что об этом расскажет украинская сторона, когда наступит время.

Напомним: В МО Украины сообщили, что на Бахмутском направлении украинская армия движется широким фронтом и имеет успех.

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Темы: СШАвойнаконтрнаступление
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