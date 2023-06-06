Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка назвала ключевой фактор в войне в следующие недели

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 08:48
Британская разведка назвала ключевой фактор в войне в следующие недели
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Британская разведка сообщила об интенсификации боевых действий на многих участках фронта и одновременно сосредоточила внимание на максимизации вражды между группой "Вагнера" и Минобороны РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 6 июня.

Британское разведывательное сообщество отмечает, что за последние 48 часов произошло значительное усиление боевых действий на многих участках фронта, в том числе на тех, где было относительно спокойно в течение нескольких месяцев.

Реклама:

В то же время, вражда между группой "Вагнера" и Министерством обороны России достигла беспрецедентного уровня.

Впервые владелец "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что армия намеренно применила летальные средства против подразделений "Вагнера". В обзоре также упоминают о задержании "Вагнером" командира бригады российской армии.

"Большинство сил Вагнера сейчас выведены из Бахмута. Поскольку в России не хватает резервных подразделений, то, насколько "Вагнер" будет подчиняться МО, станет ключевым фактором в конфликте в течение следующих недель", – говорится в обзоре.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в одном из предыдущих обзоров говорилось, что из-за действий партизанских групп в районе российского пограничного городка Шебекино перед руководством РФ начинает вставать дилемма: перебрасывать дополнительные силы к линии фронта или усиливать защиту собственной границы, считает британская разведка.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: