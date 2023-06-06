Британская разведка назвала ключевой фактор в войне в следующие недели

Британская разведка сообщила об интенсификации боевых действий на многих участках фронта и одновременно сосредоточила внимание на максимизации вражды между группой "Вагнера" и Минобороны РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии 6 июня.

Британское разведывательное сообщество отмечает, что за последние 48 часов произошло значительное усиление боевых действий на многих участках фронта, в том числе на тех, где было относительно спокойно в течение нескольких месяцев.

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В то же время, вражда между группой "Вагнера" и Министерством обороны России достигла беспрецедентного уровня.

Впервые владелец "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что армия намеренно применила летальные средства против подразделений "Вагнера". В обзоре также упоминают о задержании "Вагнером" командира бригады российской армии.

"Большинство сил Вагнера сейчас выведены из Бахмута. Поскольку в России не хватает резервных подразделений, то, насколько "Вагнер" будет подчиняться МО, станет ключевым фактором в конфликте в течение следующих недель", – говорится в обзоре.

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Напомним, в одном из предыдущих обзоров говорилось, что из-за действий партизанских групп в районе российского пограничного городка Шебекино перед руководством РФ начинает вставать дилемма: перебрасывать дополнительные силы к линии фронта или усиливать защиту собственной границы, считает британская разведка.