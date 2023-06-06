Ким о подрыве Каховской ГЭС: Николаевщина готова, а в оккупированном Крыму не будет воды
Николаевская область, в отличие от оккупантов, готова к последствиям после подрыва Каховской ГЭС россиянами, власть работает с правительством, чтобы выполнить все необходимые задачи.
Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким
Прямая речь Кима: "Произошел теракт на Каховской ГЭС. На сейчас все службы абсолютно готовы, работаем в тесном сотрудничестве с коллегами из Херсона и Правительством, со всеми.
То есть сейчас мы готовы к большим последствиям, чем они будут. Мы готовы к выполнению всех задач, все точки развернуты, автобусы, маршруты - все проработано".
Детали: По его словам, в отличие от украинцев, оккупанты были не готовы к последствиям после подрыва ГЭС. "У них паника - выезжают, бросают и т.д." - отметил он.
Ким добавил, что последствиями российского теракта будет, во-первых, отсутствие воды в оккупированном Крыму, а, во-вторых, ситуация на левом берегу Днепра ухудшится. "С нашей стороны все действия выполняются, мы готовы", - подчеркнул глава области.
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Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
- Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что у российских захватчиков не выдержали нервы ждать контрнаступления вооруженных сил, поэтому они взорвали Каховскую ГЭС, надеясь его остановить.