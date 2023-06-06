Ким о подрыве Каховской ГЭС: Николаевщина готова, а в оккупированном Крыму не будет воды

Николаевская область, в отличие от оккупантов, готова к последствиям после подрыва Каховской ГЭС россиянами, власть работает с правительством, чтобы выполнить все необходимые задачи.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким

Прямая речь Кима: "Произошел теракт на Каховской ГЭС. На сейчас все службы абсолютно готовы, работаем в тесном сотрудничестве с коллегами из Херсона и Правительством, со всеми.

Реклама:

То есть сейчас мы готовы к большим последствиям, чем они будут. Мы готовы к выполнению всех задач, все точки развернуты, автобусы, маршруты - все проработано".

Детали: По его словам, в отличие от украинцев, оккупанты были не готовы к последствиям после подрыва ГЭС. "У них паника - выезжают, бросают и т.д." - отметил он.

Ким добавил, что последствиями российского теракта будет, во-первых, отсутствие воды в оккупированном Крыму, а, во-вторых, ситуация на левом берегу Днепра ухудшится. "С нашей стороны все действия выполняются, мы готовы", - подчеркнул глава области.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС (кратко)

Предыстория: