Данилов о подрыве ГЭС: Россия отбросила "фиговые листки" Соловьева и Симоньян
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с подрывом Каховской ГЭС Россия перешла на новый этап войны, отбросив пропагандистские оправдания своей истинной цели – уничтожения Украины.
Источник: Алексей Данилов в Facebook
Прямая речь: "Подрыв россиянами Каховской ГЭС – это принципиально новый этап российской агрессии. Произошел полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и остального бреда, чисто пропагандистских и лживых тезисов.
Россия вошла в этап полного отбрасывания любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей истинной цели – уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения.
В предвкушении неизбежности исчезновения России и Путина из истории фальшивые маски больше не нужны".
Детали: Данилов также кратко описал результаты заседания экстренного заседания СНБО: "Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало".
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе Днепропетровской области.
- Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за подрыва оккупантами дамбы Каховского водохранилища.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что у российских захватчиков не выдержали нервы в ожидании контрнаступления ВСУ, поэтому они взорвали Каховскую ГЭС, надеясь его остановить.
- Вооруженные силы Украины заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.
- За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов.
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