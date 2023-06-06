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Данилов о подрыве ГЭС: Россия отбросила "фиговые листки" Соловьева и Симоньян

"Украинская правда"Вторник, 6 июня 2023, 11:31
Данилов о подрыве ГЭС: Россия отбросила фиговые листки Соловьева и Симоньян
Алексей Данилов и Владимир Зеленский на заседании СНБО, фото ОПУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с подрывом Каховской ГЭС Россия перешла на новый этап войны, отбросив пропагандистские оправдания своей истинной цели – уничтожения Украины.

Источник: Алексей Данилов в Facebook 

Прямая речь: "Подрыв россиянами Каховской ГЭС – это принципиально новый этап российской агрессии. Произошел полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции: "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и остального бреда, чисто пропагандистских и лживых тезисов.

Россия вошла в этап полного отбрасывания любых соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей истинной цели – уничтожения Украины, убийства украинцев, разрушения экономики и структур жизнеобеспечения населения. 

В предвкушении неизбежности исчезновения России и Путина из истории фальшивые маски больше не нужны".

Детали: Данилов также кратко описал результаты заседания экстренного заседания СНБО: "Ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого настало".

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Темы: Каховская ГЭСвойнаДаниловРосcия
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