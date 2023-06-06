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Глава Пентагона о наступлении Украины: Должны найти слабые места в позициях РФ и воспользоваться ими

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 11:36

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы могут найти слабые места в обороне войск РФ и использовать их во время контрнаступления.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Нью-Дели, сообщает "Европейская правда".

Остин отметил, что российские укрепления простираются на сотни миль, однако они не могут быть надежными на каждом участке столь длинной линии фронта.

"Поэтому их (украинцев – ред.) задача – выяснить, где они не сильны, где есть возможности. Определить и использовать эти возможности", – сказал глава Пентагона.

Как сообщалось, Соединенные Штаты считают, что вместе с союзниками должным образом обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

В середине мая СМИ сообщали, что украинские войска начали операции по "формированию" накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

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Темы: контрнаступлениеСШАУкраинавойна
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