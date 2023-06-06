В Германии судят фанатку Путина за одобрение российского вторжения в Украину

Уроженку Украины, гражданку РФ Елену Колбасникову ожидает суд в Кельне во вторник, 6 июня, за вероятное публичное одобрение российского вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Ее обвиняют по статье 140 п. 2 Уголовного кодекса ФРГ ("одобрение преступлений").

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В частности, Колбасниковой инкриминируют то, что во время пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года она высказалась в поддержку агрессивной войны против Украины, уточнил ранее представитель суда. В случае доказательства вины ей грозит до трех лет лишения свободы или денежный штраф.

В 2022 году Колбасникова, проживающая в Кельне, организовала крупнейший в Германии автопробег в поддержку России, позже она была соорганизатором других пророссийских акций, в том числе 6 мая 2023 года.

Уроженка Днепра Колбасникова обвинения в свой адрес отвергает и считает себя жертвой преследований со стороны немецких властей. СМИ в Германии часто называют ее "путинской фанаткой" или членом "фан-клуба Путина".

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В начале мая пророссийская активистка объединилась с немецкими правыми радикалами. Вместе с юристом и политиком Маркусом Байзихтом и Андре Поггенбургом она стала соруководителем нового движения под названием Aufbruch Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit ("Пробуждение мира, солидарности, справедливости").

Все трое соучредителей участвовали в пророссийской демонстрации в Кельне 6 мая 2023 года. Поггенбург ранее был одним из ведущих функционеров в праворадикальной партии "Альтернатива для Германии", но в 2019 году ушел из нее после ряда сделанных им заявлений расистского характера.

Судебное заседание в Кельне по делу об оправдании российской агрессии было изначально назначено на 29 марта, но его перенесли на 6 июня. Вероятно, по той причине, что незадолго до даты судебного заседания, 27 марта, у Колбасниковой прошел обыск – уже по другому поводу.

Ее подозревают в том, что вместе с мужем Максом Шлундом она собирала в Германии деньги и вещи для поддержки российской армии на Донбассе, как подтвердили в кельнской прокуратуре.