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Кулеба возмущен освещением подрыва Каховской ГЭС в западных СМИ

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 11:43

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился тем, что некоторые западные медиа намекают на возможную ответственность Украины за подрыв Каховской ГЭС.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Вызывает возмущение публикации некоторых СМИ о том, что "Киев и Москва обвиняют друг друга" в разрушении Каховской дамбы. Это ставит факты и пропаганду в один ряд", – отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом.

"Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру "не все так однозначно", – добавил Кулеба.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.

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Ранее Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала разрушение Каховской ГЭС преступным и безрассудным. Президент Евросовета Шарль Мишель шокирован подрывом, по его словам, это будет обсуждаться на июньском саммите ЕС.

Темы: Кулеба ДмитрийКаховская ГЭССМИЗапад
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