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Кулеба возмущен освещением подрыва Каховской ГЭС в западных СМИ

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 11:43

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился тем, что некоторые западные медиа намекают на возможную ответственность Украины за подрыв Каховской ГЭС.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Вызывает возмущение публикации некоторых СМИ о том, что "Киев и Москва обвиняют друг друга" в разрушении Каховской дамбы. Это ставит факты и пропаганду в один ряд", – отметил Кулеба.

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Министр подчеркнул, что Украина столкнулась с огромным гуманитарным и экологическим кризисом.

"Игнорировать этот факт означает играть в российскую игру "не все так однозначно", – добавил Кулеба.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.

Ранее Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала разрушение Каховской ГЭС преступным и безрассудным. Президент Евросовета Шарль Мишель шокирован подрывом, по его словам, это будет обсуждаться на июньском саммите ЕС.

Темы: Кулеба ДмитрийКаховская ГЭССМИЗапад
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