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За сутки 5 июня ВСУ ликвидировали 800 российских захватчиков

Валентина РоманенкоВторник, 6 июня 2023, 11:58

За сутки 5 июня Силы обороны ликвидировали 8 сотен российских оккупантов, 12 танков и 20 ББМ.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 211150 (+800) человек ликвидировано,
  • танков - 3860 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 7543 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 3603 (+36) ед,
  • РСЗО - 590 (+6) ед,
  • средства ПВО - 351 (+2) ед,
  • самолетов - 313 (+0) ед,
  • вертолетов - 299 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3212 (+23),
  • крылатые ракеты - 1171 (+35),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6332 (+20) ед,
  • специальная техника - 489 (+5).

Данные уточняются.

Темы: войнаГенштаб
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