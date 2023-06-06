Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки 5 июня ВСУ ликвидировали 800 российских захватчиков

Валентина РоманенкоВторник, 6 июня 2023, 11:58

За сутки 5 июня Силы обороны ликвидировали 8 сотен российских оккупантов, 12 танков и 20 ББМ.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 211150 (+800) человек ликвидировано,
  • танков - 3860 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 7543 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 3603 (+36) ед,
  • РСЗО - 590 (+6) ед,
  • средства ПВО - 351 (+2) ед,
  • самолетов - 313 (+0) ед,
  • вертолетов - 299 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3212 (+23),
  • крылатые ракеты - 1171 (+35),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6332 (+20) ед,
  • специальная техника - 489 (+5).

Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
война
В легионе "Свобода России" опубликовали видео с телом ликвидированного полковника ВС РФ
Дома по крышу в воде, на площади плавают лебеди − как выглядят затопленные города и села
Как живут региональные медиа после года большой войны
Последние новости
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
21:58
фотоРоссияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
Все новости...
Реклама: