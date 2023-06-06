За сутки 5 июня ВСУ ликвидировали 800 российских захватчиков
Вторник, 6 июня 2023, 11:58
За сутки 5 июня Силы обороны ликвидировали 8 сотен российских оккупантов, 12 танков и 20 ББМ.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 211150 (+800) человек ликвидировано,
- танков - 3860 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 7543 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 3603 (+36) ед,
- РСЗО - 590 (+6) ед,
- средства ПВО - 351 (+2) ед,
- самолетов - 313 (+0) ед,
- вертолетов - 299 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3212 (+23),
- крылатые ракеты - 1171 (+35),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6332 (+20) ед,
- специальная техника - 489 (+5).
Данные уточняются.