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Генсек НАТО о подрыве Каховской ГЭС: возмутительный акт против гражданских и окружающей среды

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 12:49

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на подрыв дамбы на Каховской ГЭС на юге Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Разрушение Каховской дамбы сегодня ставит под угрозу жизни тысяч гражданских лиц и наносит серьезный ущерб окружающей среде.

Это возмутительный акт, который в очередной раз демонстрирует жестокость войны России в Украине", – написал Столтенберг в Twitter.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в подрыве дамбы Каховской ГЭС и заявил, что последствия от этого можно сравнить с применением оружия массового уничтожения.

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Темы: Каховская ГЭСНАТО
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