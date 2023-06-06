Премьер Грузии назвал подрыв Каховской ГЭС одним из последствий развязанной РФ войны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал подрыв Каховской ГЭС одним из последствий войны против Украины, которую развязала РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Это одно из последствий той грубой и разрушительной войны, которую Россия ведет в Украине. Это не ново. Вас удивил взрыв на Каховской ГЭС, но на сегодня разрушено 20% территории Украины, города, села сравнены с землей", – сказал Гарибашвили.

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Грузинский премьер считает, что "стороны должны сесть и обсудить окончание войны".

"Я считаю, что все должны приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров и начали мирный переговорный процесс. Альтернативы этому нет. Убийство людей должно быть остановлено, такова наша позиция", – утверждает Гарибашвили.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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