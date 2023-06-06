Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Грузии назвал подрыв Каховской ГЭС одним из последствий развязанной РФ войны

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 14:52

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал подрыв Каховской ГЭС одним из последствий войны против Украины, которую развязала РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Это одно из последствий той грубой и разрушительной войны, которую Россия ведет в Украине. Это не ново. Вас удивил взрыв на Каховской ГЭС, но на сегодня разрушено 20% территории Украины, города, села сравнены с землей", – сказал Гарибашвили.

Реклама:

Грузинский премьер считает, что "стороны должны сесть и обсудить окончание войны".

"Я считаю, что все должны приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров и начали мирный переговорный процесс. Альтернативы этому нет. Убийство людей должно быть остановлено, такова наша позиция", – утверждает Гарибашвили.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

ВИДЕО ДНЯ

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Темы: ГрузияКаховская ГЭСвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Грузия
Правительство Грузии не дало разрешение президенту поехать в Украину
Роль грузинсьĸого "десанта" в нашей общей борьбе за свободу
Грузия таки впустила 6 граждан Украины, которых россияне вывезли из Херсонщины
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: