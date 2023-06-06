Оккупанты Крыма заговорили о рисках для полуострова из-за подрыва Каховской ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для полуострова, поскольку Северо-Крымский канал, вероятно, будет мелеть, заявили оккупанты Крыма.
Источник: коллаборант, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram, глава Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире марафона новостей
Прямая речь Аксенова: "По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть".
Детали: При этом он уверяет, что в настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров, а водохранилища, с наполнением которых ранее были проблемы, сейчас якобы наполнены на около 80%.
"Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски", − уверяет коллаборант.
Детали: В свою очередь глава Укргидроэнерго Игорь Сирота уверен, что Крымский канал останется без воды, и соответственно во временно оккупированном Крыму будут проблемы с водоснабжением.
Он добавил, что после деоккупации Херсонщины и Крыма Украине придется решать этот вопрос, и "решать очень быстро".
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Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Полностью разрушена дамба и машинный зал ГЭС. Вода движется большим потоком и очень быстро. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
- По состоянию на 7:30 6 июня восемь населенных пунктов и один микрорайон Херсона были затоплены полностью или частично в результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. В обед стало известно, что затоплены уже 24 населенных пункта.
- Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.
- Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.