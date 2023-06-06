Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты Крыма заговорили о рисках для полуострова из-за подрыва Каховской ГЭС

Ирина БалачукВторник, 6 июня 2023, 15:13
Оккупанты Крыма заговорили о рисках для полуострова из-за подрыва Каховской ГЭС
Северо-крымский канал. Фото radiosvoboda.org

Подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для полуострова, поскольку Северо-Крымский канал, вероятно, будет мелеть, заявили оккупанты Крыма.

Источник: коллаборант, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram, глава Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире марафона новостей

Прямая речь Аксенова: "По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть".

Реклама:

Детали: При этом он уверяет, что в настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров, а водохранилища, с наполнением которых ранее были проблемы, сейчас якобы наполнены на около 80%.

"Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски", − уверяет коллаборант.

Детали: В свою очередь глава Укргидроэнерго Игорь Сирота уверен, что Крымский канал останется без воды, и соответственно во временно оккупированном Крыму будут проблемы с водоснабжением.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что после деоккупации Херсонщины и Крыма Украине придется решать этот вопрос, и "решать очень быстро".

Читайте также: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС (кратко) 

Дома по крышу в воде, на площади плавают лебеди − как выглядят затопленные города и села

Предыстория:

Темы: КрымКаховская ГЭСвода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Крым
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Более 80% украинцев не видят победы без возвращения всех территорий
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: