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Оккупанты Крыма заговорили о рисках для полуострова из-за подрыва Каховской ГЭС

Ирина БалачукВторник, 6 июня 2023, 15:13
Оккупанты Крыма заговорили о рисках для полуострова из-за подрыва Каховской ГЭС
Северо-крымский канал. Фото radiosvoboda.org

Подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для полуострова, поскольку Северо-Крымский канал, вероятно, будет мелеть, заявили оккупанты Крыма.

Источник: коллаборант, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram, глава Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире марафона новостей

Прямая речь Аксенова: "По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть".

Детали: При этом он уверяет, что в настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров, а водохранилища, с наполнением которых ранее были проблемы, сейчас якобы наполнены на около 80%.

"Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски", − уверяет коллаборант.

Детали: В свою очередь глава Укргидроэнерго Игорь Сирота уверен, что Крымский канал останется без воды, и соответственно во временно оккупированном Крыму будут проблемы с водоснабжением.

Он добавил, что после деоккупации Херсонщины и Крыма Украине придется решать этот вопрос, и "решать очень быстро".

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Темы: КрымКаховская ГЭСвода
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