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Украина и Чехия договорились о совместном ремонте Т-64

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 15:17

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" и чешское оружейное предприятие VOP CZ договорились о совместном ремонте танков Т-64 на заводе в городе Нови-Йичин, который начнется вскоре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Минобороны Чехии во вторник.

Контракт на ремонт и модернизацию танков Т-64 украинской армии был заключен на основе меморандума между VOP CZ и "Укроборонпромом" от февраля этого года.

Точное количество техники, которая подвергнется капитальному ремонту в Чехии в течение ближайших месяцев, не может быть указано из соображений безопасности, ведь танки отправятся непосредственно на поле боя, говорят в чешском Минобороны.

Ремонт продлится до конца 2023 года, уточняется в сообщении. Т-64, которые отправятся на фронт в Украине, простояли на хранении десятки лет и требуют полного демонтажа, замены многих запчастей и полного восстановления боеспособности.

Этот проект является одним из первых конкретных результатов сотрудничества после создания так называемого оборонного кластера, призванного поддержать создание новых чешско-украинских совместных предприятий для увеличения производства военной техники для нужд ВСУ.

В апреле сообщалось, что в рамках соглашения между польским оружейным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и "Укроборонпромом" на польском бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начались работы по капитальному ремонту танков Т-64.

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Темы: танкиЧехияУкраина
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