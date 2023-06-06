Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС предупреждает об "усталости от солидарности", несмотря на теплый прием украинских беженцев

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 15:26

Несмотря на теплый прием миллионов украинских беженцев в Европейском Союзе, у официальных лиц ЕС есть опасения по поводу уменьшению поддержки, вызванные замедлением экономики, что особенно влияет на бедные семьи, а также ползучим влиянием российской пропаганды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон подчеркнула, что поддержка 4 миллионов беженцев из Украины, которыми занимается блок, является непоколебимой, но в специальном докладе говорится о том, что "в некоторых странах-членах начинает проявляться то, что мы можем назвать "усталостью от солидарности"".

Реклама:

"Кризис стоимости жизни ударил по семьям с низким и средним уровнем дохода в принимающих странах и создал контекст, в котором российская пропаганда может быть более успешной", – заявил в отчете специальный советник ЕС по вопросам Украины Лодевейк Ассхер.

Президент России Владимир Путин "очень заинтересован в том, чтобы влиять на общественное мнение относительно перемещенных лиц из Украины. Дискурс о миграции беженцев может быть использован для того, чтобы посеять раскол внутри ЕС", – сказал голландский политик, добавив, что некоторые из 27 стран-членов ЕС уже сообщили об увеличении количества дезинформационных кампаний, направленных на этот вопрос.

В ЕС была принята Директива о временной защите, чтобы украинцы могли найти убежище и получить помощь с как можно меньшим количеством препятствий. Страны-члены ЕС даже начали строить временные украинские "деревни", чтобы помочь беженцам лучше интегрироваться в общество.

ВИДЕО ДНЯ

Но авторы отчета предупреждают, что беженцы, которые разрываются между убежищем и домами, где идут боевые действия, страдают от травм и потерь, создавая "дилемму ожидания".

Это затрудняет "принятие решения начать изучать новый язык, приступить к более серьезной подготовке или образовательным программам, или интегрировать детей в систему образования принимающей страны", – сказал Ассер, добавив, что компании также не решаются инвестировать в них, поскольку они могут уехать в кратчайшие сроки.

В целом, по словам Ассера, "солидарность жива и процветает. Но есть усталость, особенно среди наиболее уязвимых беженцев, а также среди наиболее уязвимых в принимающих обществах".

Напомним, в Венгрии уровень поддержки беженцев из Украины оказался самым высоким в Восточной Европе.

Темы: ЕСбеженцыЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: