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ЕС предупреждает об "усталости от солидарности", несмотря на теплый прием украинских беженцев

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 15:26

Несмотря на теплый прием миллионов украинских беженцев в Европейском Союзе, у официальных лиц ЕС есть опасения по поводу уменьшению поддержки, вызванные замедлением экономики, что особенно влияет на бедные семьи, а также ползучим влиянием российской пропаганды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон подчеркнула, что поддержка 4 миллионов беженцев из Украины, которыми занимается блок, является непоколебимой, но в специальном докладе говорится о том, что "в некоторых странах-членах начинает проявляться то, что мы можем назвать "усталостью от солидарности"".

"Кризис стоимости жизни ударил по семьям с низким и средним уровнем дохода в принимающих странах и создал контекст, в котором российская пропаганда может быть более успешной", – заявил в отчете специальный советник ЕС по вопросам Украины Лодевейк Ассхер.

Президент России Владимир Путин "очень заинтересован в том, чтобы влиять на общественное мнение относительно перемещенных лиц из Украины. Дискурс о миграции беженцев может быть использован для того, чтобы посеять раскол внутри ЕС", – сказал голландский политик, добавив, что некоторые из 27 стран-членов ЕС уже сообщили об увеличении количества дезинформационных кампаний, направленных на этот вопрос.

В ЕС была принята Директива о временной защите, чтобы украинцы могли найти убежище и получить помощь с как можно меньшим количеством препятствий. Страны-члены ЕС даже начали строить временные украинские "деревни", чтобы помочь беженцам лучше интегрироваться в общество.

Но авторы отчета предупреждают, что беженцы, которые разрываются между убежищем и домами, где идут боевые действия, страдают от травм и потерь, создавая "дилемму ожидания".

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Это затрудняет "принятие решения начать изучать новый язык, приступить к более серьезной подготовке или образовательным программам, или интегрировать детей в систему образования принимающей страны", – сказал Ассер, добавив, что компании также не решаются инвестировать в них, поскольку они могут уехать в кратчайшие сроки.

В целом, по словам Ассера, "солидарность жива и процветает. Но есть усталость, особенно среди наиболее уязвимых беженцев, а также среди наиболее уязвимых в принимающих обществах".

Напомним, в Венгрии уровень поддержки беженцев из Украины оказался самым высоким в Восточной Европе.

Темы: ЕСбеженцыЕвропа
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