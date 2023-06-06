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В Госдепе верят, что РФ проиграет в войне против Украины

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 16:20

Россия проиграет в развязанной войне против Украины и должна прекратить агрессию, пока не потеряла еще больше.

Об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает "Европейская правда".

"Откровенно говоря, я верю, что Россия проигрывает в этой войне. Поэтому я надеюсь, что Кремль переоценит свое присутствие, остановится, пока не потерял больше, и немедленно покинет украинскую территорию", – отметил Пател.

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На просьбу оценить текущую ситуацию на поле боя представитель Госдепа сказал, что не будет вдаваться в детали или говорить от имени украинской власти.

Он также добавил, что союзники продолжают обеспечивать украинских военных техникой и обучением, чтобы Украина смогла вернуть свои территории.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы могут найти слабые места в обороне войск РФ и использовать их во время контрнаступления.

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Как сообщалось, Соединенные Штаты считают, что вместе с союзниками должным образом обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

В середине мая СМИ сообщали, что украинские войска начали операции по "формированию" накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Темы: СШАУкраинаРосcиявойна
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