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В Запорожье проведут тренировочную эвакуацию населения

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 июня 2023, 18:19
В Запорожье проведут тренировочную эвакуацию населения
ГУ ДСНСУ

7 июня в Запорожье проведут тренировочную эвакуацию населения для отработки действий в случае различных видов опасности.

Источник: ГСЧС Запорожской области в Telegram

Дословно: "В Запорожье состоятся практические тренировки по эвакуации населения в случае различных видов опасности. С 9:00 до 13:00 в областном центре будут проводиться запланированные тренировки по отработке различных видов угроз с целью слаживания работы экстренных и специальных служб".

Детали: В ГСЧС отметили, что ситуация контролируемая, а также попросили граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания и паники относительно тренировок.

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Темы: Запорожьеэвакуация
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