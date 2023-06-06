7 июня в Запорожье проведут тренировочную эвакуацию населения для отработки действий в случае различных видов опасности.

Источник: ГСЧС Запорожской области в Telegram

Дословно: "В Запорожье состоятся практические тренировки по эвакуации населения в случае различных видов опасности. С 9:00 до 13:00 в областном центре будут проводиться запланированные тренировки по отработке различных видов угроз с целью слаживания работы экстренных и специальных служб".

Детали: В ГСЧС отметили, что ситуация контролируемая, а также попросили граждан воздержаться от чрезмерного информационного внимания и паники относительно тренировок.