Нацгвардия открыла имя самого молодого Героя Украины по прозвищу "Запорожский мститель"

Национальная гвардия официально назвала имя "Запорожского мстителя", Героя Украины, который из ПЗРК "Игла" сбил 7 самолетов и российскую ракету - Роман Голомба.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "6 июня в центре столицы состоялось торжественное открытие мурала самому молодому Герою Украины солдату Национальной гвардии Украины Роману Гломбе. Он также известен как "Запорожский мститель".

По словам авторов, этот мурал - возможность рассказать настоящую историю реального 19-летнего парня (на момент начала большой войны, сейчас - 20 лет -ред) - срочника Нацгвардии, который уже в первые месяцы полномасштабного вторжения русских на территорию Украины отличился мастерством в уничтожении из ПЗРК "Игла" вражеской авиации и ракет во время боев в Запорожской области. Воин продолжает защищать нашу страну".

Детали: На мурале изображен "Запорожский мститель", который нанизывает на иглу сбитые вражеские самолеты. Идею инициировала команда Charity Hub, к ней присоединился также Тарас Тополя, лидер группы "Антитела".

Во время презентации мурала он анонсировал открытие сбора 3 млн гривен на ударные и разведывательные дроны для бригад "Гвардии наступления".

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На стенопись нанесли QR-код, по которому можно сделать донат на дроны.

Что предшествовало: В июле 2022 года в пресс-службе Нацгвардии уточняли УП, что после трех сбитых самолетов военному с позывным "Бандит" была присвоена высшая государственная награда - звезда "Героя Украины".

Имя нацгвардейца, которого прозвали "Запорожским мстителем", официально не разглашалось.