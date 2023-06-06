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ВСУ за сутки поразили 9 пунктов управления и 14 российских артподразделений – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 июня 2023, 18:52
ВСУ за сутки поразили 9 пунктов управления и 14 российских артподразделений – Генштаб
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины за сутки поразили 9 пунктов управления, три склада с боеприпасами, ЗРК и 14 вражеских артподразделений.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. 

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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 16 других важных целей врага.

В течение суток противник нанес 35 ракетных ударов, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – все ракеты были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 

Также враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома.

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Кроме того, этой ночью российские террористы совершили очередное военное преступление - с целью недопущения продвижения наших войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток состоялось 28 боевых столкновений. 

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиационные удары в районе Огирцево Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Каменка, Карповичи, Тимоновичи, Медведевка, Галагановка Черниговской области; Середина Буда, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка, Запселье, Мирополье, Миропольское, Большая Писаревка Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Гатище, Синельниково, Кирпичное, Старица, Волчанск, Зыбино, Караичное, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Меловое, Великий Бурлук, Отрадное, Фиголевка на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Фиголевка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестовое Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спирное, Веселое, Григорьевка и Ивановка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекамье, Торское, Спорное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клещеевки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.

Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники отбили все 12 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиационные удары в пределах этого населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Великая Новоселка. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар по Ольговскому Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополье, Донецкой области; Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области и города Херсон.

Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Недавно, в населенном пункте Алексеевка Херсонской области, на территории местной школы, захватчики обустроили полевой госпиталь. Там находится около 25 военнослужащих медицинского персонала для лечения оккупантов с ранениями различной степени тяжести.

Темы: Вооруженные силыГенштабвойна
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