Зеленский о захвате Каховской ГЭС: Есть дело и будут выводы
Президент Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований изучают, как россиянам удалось в первый день полномасштабной войны захватить Каховскую гидроэлектростанцию, которую они теперь взорвали. Но способствовали ли этому предатели, не сказал.
Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции 6 июня
Детали: Журналист спросил президента, есть ли понимание, почему россияне смогли дойти до Каховской ГЭС в феврале-марте 2022 года, известно ли, кто именно предал тогда Украину, ведутся ли следственные действия и кто несет за это ответственность.
Прямая речь Зеленского: "Несет ответственность тот, кто благодаря уголовному делу будет установлен, что он, они несут ответственность. Уголовное дело такое есть. ГБР и Служба безопасности этим занимаются...
Мы же с вами взрослые люди, мы же понимаем, что если из какого-то городка или города кто-то куда-то уходит, то уходят все. Кто-то, кто остался, – он в плену или он погиб. А те, кто вышли, – то они вышли. И надо посмотреть, кто вышел и какие приказы они получили: они предатели или были приказы?
Поэтому и есть уголовное дело. Благодаря уголовному делу и будут выводы".
Детали: На вопрос, знает ли президент для себя, что произошло тогда, в начале вторжения РФ, на юге Украины, Зеленский ответил: "Я для себя знаю. Как мне кажется. Мне кажется, я понимаю, что произошло".
Предыстория:
- Главное сооружение Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области российские оккупанты захватили в первый же день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года.
- 4 марта 2022 года Запорожская АЭС также перешла под контроль россиян. Впоследствии они сделали из нее военную базу, шантажируя мир ядерной катастрофой.
- В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов.
- По предварительной информации, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ, известны и некоторые имена вероятных причастных.
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