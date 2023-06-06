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Зеленский о захвате Каховской ГЭС: Есть дело и будут выводы

Елена РощинаВторник, 6 июня 2023, 20:16
Зеленский о захвате Каховской ГЭС: Есть дело и будут выводы
Владимир Зеленский отвечает журналистам, фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований изучают, как россиянам удалось в первый день полномасштабной войны захватить Каховскую гидроэлектростанцию, которую они теперь взорвали. Но способствовали ли этому предатели, не сказал. 

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции 6 июня

Детали: Журналист спросил президента, есть ли понимание, почему россияне смогли дойти до Каховской ГЭС в феврале-марте 2022 года, известно ли, кто именно предал тогда Украину, ведутся ли следственные действия и кто несет за это ответственность. 

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Прямая речь Зеленского: "Несет ответственность тот, кто благодаря уголовному делу будет установлен, что он, они несут ответственность. Уголовное дело такое есть. ГБР и Служба безопасности этим занимаются...

Мы же с вами взрослые люди, мы же понимаем, что если из какого-то городка или города кто-то куда-то уходит, то уходят все. Кто-то, кто остался, – он в плену или он погиб. А те, кто вышли, – то они вышли. И надо посмотреть, кто вышел и какие приказы они получили: они предатели или были приказы?

Поэтому и есть уголовное дело. Благодаря уголовному делу и будут выводы". 

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Детали: На вопрос, знает ли президент для себя, что произошло тогда, в начале вторжения РФ, на юге Украины, Зеленский ответил: "Я для себя знаю. Как мне кажется. Мне кажется, я понимаю, что произошло".

Предыстория: 

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Темы: Каховская ГЭСХерсонская областьЗеленский
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