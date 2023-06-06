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Россияне опять обстреляли аммиакопровод на Харьковщине – ОВА

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 июня 2023, 21:32
Россияне опять обстреляли аммиакопровод на Харьковщине – ОВА
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, КИЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Российские военные второй раз за два дня обстреляли аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Российские оккупанты второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано всего 6 прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка".

Детали: По его словам, по состоянию на сейчас аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация контролируемая.

Предыстория: 

Темы: Харьковская областьвойнаобстрел
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