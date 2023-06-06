Россияне опять обстреляли аммиакопровод на Харьковщине – ОВА
Вторник, 6 июня 2023, 21:32
Российские военные второй раз за два дня обстреляли аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Российские оккупанты второй раз обстреляли аммиакопровод в Купянском районе. Зафиксировано всего 6 прилетов в район насосной станции возле с. Масютовка".
Детали: По его словам, по состоянию на сейчас аммиака в воздухе не зафиксировано, ситуация контролируемая.
Предыстория:
- 5 июня ОВА сообщила о повреждении в результате обстрела трубопровода с аммиаком. В области развернули штаб по ликвидации последствий ситуации.