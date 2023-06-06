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На западе Румынии произошло землетрясение силой 5,3

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 23:33

Землетрясение магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера во вторник вечером зафиксировали в городе Арад, что на западе Румынии.

Об этом, как пишет "Европейская правда"сообщил румынский Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли.

Эпицентр землетрясения зафиксировали в 24 километрах к востоку от Арада на глубине 6,4 километра. Толчки почувствовали также жители других крупных румынских городов – Тимишоары, Бекешчабы и Решиты.

Землетрясение сопровождалось афтершоком с магнитудой 3,1 балла, добавили в румынском Институте геофизики.

К значительным разрушениям качка не привела, но в соцсетях некоторые жители Арада жаловались на падение лепнины и кирпича из домов.Нынешнее землетрясение является одним из самых мощных, которые зафиксировали в Румынии в этом году. В феврале на западе страны зафиксировали толчки силой 5,7 балла по шкале Рихтера, за которым последовали сотни других землетрясений.

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Темы: Румынияпогодаземлетрясение
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