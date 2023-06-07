Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область
В течение 6 июня российские оккупанты совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксирован 71 взрыв.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Середино-Будской громаде осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов), обстрелом повреждены 2 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Также был минометный обстрел (4 взрыва), в результате обстрела повреждены 6 частных жилых домов.
По Белопольской громаде враг бил из минометов (15 взрывов), в результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач.
В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел из АГС (5 взрывов) и минометов (11 взрывов).
В Юнаковской громаде зафиксирован артобстрел из САУ (3 взрыва).
В Миропольской громаде осуществлен сброс с дрона взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв), также зафиксированы обстрелы из миномета (11 взрывов).
В Шалыгинской громаде зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов).
По Великописаревской громаде россияне били из артиллерии (6 взрывов), повреждены частный жилой дом и гараж. Также враг сбросил на территорию громады 4 мины.