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Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область

"Украинская правда"Среда, 7 июня 2023, 00:47
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 6 июня российские оккупанты совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксирован 71 взрыв.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Середино-Будской громаде осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов), обстрелом повреждены 2 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Также был минометный обстрел (4 взрыва), в результате обстрела повреждены 6 частных жилых домов.

По Белопольской громаде враг бил из минометов (15 взрывов), в результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач.

В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел из АГС (5 взрывов) и минометов (11 взрывов).

В Юнаковской громаде зафиксирован артобстрел из САУ (3 взрыва).

В Миропольской громаде осуществлен сброс с дрона взрывного устройства типа ВОГ (1 взрыв), также зафиксированы обстрелы из миномета (11 взрывов).

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В Шалыгинской громаде зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов).

По Великописаревской громаде россияне били из артиллерии (6 взрывов), повреждены частный жилой дом и гараж. Также враг сбросил на территорию громады 4 мины.

Темы: обстрелСумская областьРосcия
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