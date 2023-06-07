Зеленский о подрыве ГЭС: Нужна максимальная реакция мира на террор РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международные организации и каждое государство отреагировать на акт экоцида, который совершили россияне, взорвав Каховскую гидроэлектростанцию.

Источник: обращение Зеленского относительно российского экоцида в результате подрыва ГЭС

Прямая речь: "Я обращаюсь ко всем в мире, кто ценит жизнь. Сегодня на нашей украинской земле российские оккупанты совершили самое большое преступление экоцида, и не только за время этой войны, а за десятки лет.

Реклама:

Фактически уничтожено Каховское водохранилище – одно из крупнейших в Украине. 18 миллиардов кубометров воды.

Все сооружения Каховской гидроэлектростанции, ее дамба находились на оккупированной территории под полным контролем российских оккупантов.

Еще осенью прошлого года мы имели информацию о минировании оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Они сделали это специально. Во-первых, для шантажа мира. Во-вторых, чтобы взорвать дамбу и использовать наводнение как оружие. Собственно это и произошло".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский заявил, что в зоне затопления, где до войны жили более ста тысяч человек, остаются десятки тысяч людей.

Президент подчеркнул, что уничтожение дамбы и водохранилища – это рукотворный удар по окружающей среде, после которого природе придется восстанавливаться десятки лет.

По словам главы Украины, пока невозможно спрогнозировать, какое количество химикатов, удобрений и нефтепродуктов, которые хранились в затопленных районах, попадет в реки и море.

Прямая речь: "На сегодня очевидны несколько вещей. Первое: такое преступление экоцида не могло бы произойти просто в результате обстрела дамбы. Чтобы уничтожить ее, российским силам нужно было сознательно действовать – минировать, взрывать, разрушать.

Второе: ни одна страна мира не должна оставаться в одиночку против такого террора, и я благодарен всем, кто помогает Украине!

Третье: нужна немедленная и максимальная реакция мира на российский террор. От Совета Безопасности ООН до каждой международной институции. Каждое государство, каждый лидер. Российские террористы должны уйти со всей нашей территории, каждый метр которой они пытаются использовать ради зла и катастроф. Чем быстрее будет деоккупация, тем быстрее будет безопасность.

Сознательное уничтожение террористами дамбы ГЭС – со всех точек зрения в мире выглядит одинаково. И для Африки, и для Европы, и для Соединенных Штатов, и для Китая, и для Австралии, и для Индии рукотворные катастрофы – это зло.

Мы должны остановить российское зло. Все остальные террористы в мире должны увидеть, что террор наказывается миром".

Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС

Что этому предшествовало: