Украина получит больше боевых машин пехоты Marder – Федеральное министерство обороны Германии поручило оружейному концерну Rheinmetall подготовить к транспортировке более 20 машин этой модели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RND.

Компания объявила во вторник на своей производственной площадке в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), что получила заказ от Федерального министерства обороны на 20 боевых машин пехоты Marder.

Машины должны быть доставлены в Украину до конца июля.

40 Marder уже поставлено, 20 из них от Rheinmetall и 20 со складов Бундесвера. Rheinmetall также предлагает 60 других Rheinmetall, которые еще нужно переделать. Marder используется Бундесвером с начала 1970-х годов. БМП будет постепенно заменена на сою преемницу – Puma. Для Украины Rheinmetall готовит старые машины, чтобы они были пригодны для использования на фронте.

Также до конца июля должна быть отправлена первая партия из 10 000 35-миллиметровых боеприпасов для зенитного танка Gepard, который крайне необходим Украине. В целом Rheinmetall имеет контракт на поставку 300 000 патронов.

Rheinmetall также хочет производить бронетранспортеры Fuchs в восточноевропейской стране.

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Как сообщалось, министр обороны Германии Борис Писториус настаивает на нецелесообразности требований немедленного прекращения боевых действий в Украине, поскольку это будет означать успех России.